Зеленский не стал разговаривать с Макроном

«Униан»: Зеленский сбросил звонок от Макрона во время брифинга с журналистами

Французский президент Эммануэль Макрон позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время онлайн-брифинга с журналистами. Глава киевского режима взял трубку и сказал, что сейчас не может разговаривать, сообщает СМИ соседней страны « Униан ».

Зеленский сказал Макрону, что общается с журналистами. Затем политик добавил, что перезвонит французскому коллеге через 15-20 минут.

После этого президент Украины подтвердил, что общался с Макроном. Зеленский добавил, что разговаривает с французским коллегой ежедневно.

Ранее Макрон сказал, что ЕС может ввести войска в Одессу, Львов и Киев.