Медведев заявил о возможности силовой операции США против Киева

сегодня в 22:39

Медведев: США могут применить к Зеленскому «метод Мадуро»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал предположение, что Вашингтон может повторить в отношении Киева силовую операцию, аналогичную недавним действиям в Венесуэле.

«Янки, уже создавшие подобный „прецедент“ с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше», — заявил он в интервью ТАСС.

Ранее, 3 января, власти Венесуэлы заявили об атаках США на гражданские и военные объекты в Каракасе и ввели в стране чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабных ударов, а также захват и вывоз из страны лидера республики Николаса Мадуро с супругой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.