Медведев заявил, что его политические прогнозы на 2026 год уже сбываются

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что некоторые происходящие политические события этого года были спрогнозированы им ранее.

Медведев напомнил о мировых политических событиях, которые произошли в последние несколько дней. Одна из самых обсуждаемых новостей касается президента США Дональда Трампа и его планов заполучить Гренландию. Республиканец также решил ввести пошлины на товары союзных стран, несогласных с его позицией.

Другие важные новости, которые привел в пример Медведев, — французские официальные лица заявили о выходе из НАТО, лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала фашистским нынешний киевский режим, президент и премьер-министр Молдавии выступили в пользу ликвидации своей страны.

«Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются… » — написал Медведев.

Также зампред Совбеза РФ напомнил про распространяемую в СМИ информацию о том, что Трамп собирается заявить о контакте с инопланетянами.

