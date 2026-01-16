Юлия Тимошенко назвала фашистским режим Зеленского

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала фашистским режим, который действует в стране при президенте Владимире Зеленском, сообщает «Страна.ua» .

Политик подчеркнула, что отказалась уезжать из страны в период правления экс-президента Украины Виктора Януковича, осознавая риск ареста.

«И сейчас я останусь в Украине до тех пор, пока этот фактически фашистский режим будет существовать», — заявила Тимошенко.

В ночь на 14 января Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины нагрянули с обыском в киевский офис Тимошенко. Также антикоррупционные органы нагрянули к ней в частную резиденцию.

Украинский политик не признала свою вину в предъявленных обвинениях, назвав обыски пиар-ходом. По ее словам, это дело рук конкурентов, которые якобы таким способом хотят избавиться от нее.

