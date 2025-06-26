Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев резко осудил в соцсети Х инициативу Совета Европы по созданию так называемого «трибунала» за агрессию.

Политик задался риторическим вопросом о том, кого на самом деле следует привлекать к ответственности за разжигание конфликта.

Медведев назвал абсурдной саму идею трибунала, инициированного «каким-то Советом Европы и какой-то Украиной». Он предложил альтернативную повестку.

«Может, нужно посадить в тюрьму киевского клоуна и его банду? Они же организовали агрессию. Или хотят наказать представителей ЕС и Британии? Байдена?», - заявил Медведев.

Ранее политик уже заявлял о кардинальном изменении природы Евросоюза, который превратился в «прямую угрозу» для России. В этом контексте он подчеркивает, что перспектива вступления Украины в ЕС становится абсолютно неприемлемой для российских интересов.