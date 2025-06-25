сегодня в 16:10

Дмитрий Медведев: ЕС представляет для России не меньшую угрозу, чем НАТО

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Евросоюз кардинально изменился и теперь представляет «прямую угрозу» для России, что делает вступление Украины в его ряды неприемлемым, сообщает «Царьград» .

Медведев уверен, что прежнего Евросоюза «по сути, больше нет». По его словам, доминирующей идеологией объединения теперь является «звериная русофобия», а сам блок постепенно превращается в «самодостаточный военный блок».

Зампред Совбеза РФ добавил, что одной из целей этой «уродливой метаморфозы» является наращивание военной мощи Украины, чтобы обеспечить ее «неуязвимость» перед Россией.

В заключение Медведев назвал Брюссель «настоящим врагом России» и приравнял уровень опасности, исходящей от нынешнего ЕС, к угрозе со стороны НАТО.

«Брюссель сегодня — настоящий враг России», — подчеркнул политик.

Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах по объединению украинского и европейского оборонных секторов.