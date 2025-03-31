Медведев провел исторические параллели между современной Францией и 1814 годом
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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал судебное решение против лидера французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен как «быстро состряпанный» инструмент устранения политического конкурента.
«Признание Ле Пен виновной в растрате средств ЕС за три года до выборов — это полная дискредитация французской политической системы. Народу стоит задуматься об учреждении Шестой Республики», — написал политик в соцсетях.
Экс-президент России напомнил о взятии Парижа русскими войсками 31 марта 1814 года, когда «Россия принесла Франции демократию на штыках». Современные события, по его мнению, демонстрируют кризис либерального режима в Европе.
Ранее Парижский суд приговорил Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и фактически отстранил ее от выборов президента республики, которые состоятся в 2027 году