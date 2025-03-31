Медведев провел исторические параллели между современной Францией и 1814 годом

«Признание Ле Пен виновной в растрате средств ЕС за три года до выборов — это полная дискредитация французской политической системы. Народу стоит задуматься об учреждении Шестой Республики», — написал политик в соцсетях.

Экс-президент России напомнил о взятии Парижа русскими войсками 31 марта 1814 года, когда «Россия принесла Франции демократию на штыках». Современные события, по его мнению, демонстрируют кризис либерального режима в Европе.

Ранее Парижский суд приговорил Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и фактически отстранил ее от выборов президента республики, которые состоятся в 2027 году