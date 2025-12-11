Медведев прокомментировал предложение Зеленского по территориям

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможности проведения на Украине «всеукраинского референдума» по территориальным вопросам, сообщает ТАСС .

Экс-президент России назвал украинского лидера «наркофюрером» и обвинил его в стремлении сорвать мирные переговоры.

«Наркофюрер просто показал Белому дому средний палец. Все понимают, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун. Сколько еще ты будешь с этим мириться, Америка?» — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил, что Зеленский допустил проведение такого референдума, отметив, что детали его организации пока неизвестны.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.