Медведев призвал распустить МОК и собрать заново

сегодня в 22:57

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что стоило бы распустить Международный олимпийский комитет (МОК) и воссоздать движение заново, руководствуясь идеями основателя Пьера де Кубертена, сообщает ТАСС .

«МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена», — отметил Медведев.

Такую позицию он озвучил, комментируя вероятность санкций со стороны МОК против США и Израиля за нарушение олимпийского перемирия при ударе по Ирану.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где располагаются американские военные базы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.