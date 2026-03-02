ОАЭ и Катар намерены убедить США сократить по времени операцию в отношении Ирана

ОАЭ и Катар планируют убедить Соединенные Штаты сократить по времени военную операцию в отношении Ирана, сообщает агентство Bloomberg .

ОАЭ и Катар пытаются привлечь союзников, чтобы те убедили президента США Дональда Трампа пойти на уступки и сократить сроки операции против Ирана. Абу-Даби и Доха стремятся сформировать широкую коалицию для скорейшего и дипломатического разрешения конфликта, чтобы предотвратить региональную эскалацию и избежать продолжительного шока на мировых энергетических рынках.

Катар прогнозирует значительное повышение цен на природный газ, если судоходные пути в регионе не будут восстановлены к середине текущей недели. Катар прекратил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире предприятии после того, как оно подверглось атаке иранского БПЛА. В результате цены на газ в Европе выросли более чем на 50%. ОАЭ и Катар совместно работают над усилением своих возможностей в сфере ПВО.

По данным издания, запасы катарских ракет-перехватчиков Patriot исчерпаются через 4 дня при нынешних темпах использования. В связи с этим президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и эмир Катара Аль Тани обсудили по телефону вопросы безопасности с европейскими лидерами, включая премьер-министра Великобритании Риши Сунака, президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать еврейское государство и другие страны, где есть американские военные базы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.