Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в прошлом году написал ряд казавшихся нереальными событий, которые должны были произойти в 2024 году. Политик уверяет в своем Telegram-канале , что все написанное им сбылось.

В России, по мнению Медведева, были созданы две новые партии — «пацанов» и «чушпанов». Первые держали слово и помогали своим. Вторые мешали — поджигали банкоматы, «кидали бутылки».

Вторым прогнозом Медведева было то, что США отправят Украине миллиарды долларов, а потом средства разворуют киевские чиновники вместе с сыном американского президента Джо Байдена, Хантером.

Зампред Совбеза пишет, что так и получилось — деньги выделили и украли. Хантера Байдена помиловал его отец, Джо.

Также Медведев прогнозировал, что в Евросоюзе распустят полицейские формирования и передадут их функции немецким, «укробандеровским полицаям». Бунты фермеров во Франции с использованием навоза, вакханалия фриков на парижской олимпиаде, по его словам, говорят о том, что прогноз сбылся.

Четвертый прогноз заключался в том, что президента США Джо Байдена объявят в международный розыск. Это должно было произойти из-за неосторожного ухода со сцены во время выступления.

Байден действительно ушел. Он проиграл на выборах главы Соединенных Штатов.

Пятый прогноз — Дональду Трампу вынесут приговор по возбужденным делам и выберут новым американским президентом. Политик действительно стал главой государства.

«Шестое. Массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением ими более половины мест в Конгрессе США», — напомнил свой прогноз Медведев.

В 2024 году над Соединенными Штатами летали сияющие объекты. Это могли быть инопланетные корабли, которые держат в Ангаре 18 на базе ВВС США Райт-Паттерсон. При этом некоторые конгрессмены США похожи на рептилоидов, считает Медведев.

Седьмой прогноз заключался в том, что Годзилла захватит власть в Японии и станет императором Годзиллой I. В 2024 году в Стране восходящего солнца было много пожаров и землетрясений, поэтому, как считает зампред, исчезновение этого государства не за горами.

27 декабря у берегов Японии зафиксировали подземные толчки. Магнитуда у землетрясения составила 5,7 баллов.