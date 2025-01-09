Медведев: Пашинян вспомнит про ОДКБ после нападок Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в будущем, возможно, вспомнит о членстве его страны в ОДКБ после заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о «фашистском государстве», отметил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам политика, такой вариант развития событий вполне реален. Медведев не удивится, если Армения вспомнит про ОДКБ. Кроме того, зампред Совбеза РФ считает, что в свете последних событий Армения также может попытаться обратиться к ЕС, куда планирует вступить.

«Можно обратиться напрямую в ЕС, там любят помогать кандидатам в рай деньгами и оружием. У Евросоюза за плечами прекрасный украинский опыт», — сказал Медведев.

Ранее Алиев заявил, что Армения является источником угрозы для Южного Кавказа. По словам лидера Азербайджана, «независимое армянское государство, по сути, является фашистским государством». Пашинян в ответ на это заявил, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессивную риторику.

Между тем Армения законодательно подтвердила желание вступить в Евросоюз. Правительство страны поддержало соответствующий законопроект.