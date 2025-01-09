Медведев: Пашинян вспомнит про ОДКБ после нападок Азербайджана
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в будущем, возможно, вспомнит о членстве его страны в ОДКБ после заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о «фашистском государстве», отметил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам политика, такой вариант развития событий вполне реален. Медведев не удивится, если Армения вспомнит про ОДКБ. Кроме того, зампред Совбеза РФ считает, что в свете последних событий Армения также может попытаться обратиться к ЕС, куда планирует вступить.
«Можно обратиться напрямую в ЕС, там любят помогать кандидатам в рай деньгами и оружием. У Евросоюза за плечами прекрасный украинский опыт», — сказал Медведев.
Ранее Алиев заявил, что Армения является источником угрозы для Южного Кавказа. По словам лидера Азербайджана, «независимое армянское государство, по сути, является фашистским государством». Пашинян в ответ на это заявил, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессивную риторику.
Между тем Армения законодательно подтвердила желание вступить в Евросоюз. Правительство страны поддержало соответствующий законопроект.