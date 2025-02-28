Медведев назвал ссору Трампа и Зеленского «лютой выволочкой»

Украина и США 28 февраля должны были подписать сделку по полезным ископаемым, но это мероприятие не состоялось из-за ссоры президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа соответственно. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал конфликт политиков «лютой выволочкой».

По мнению Медведева, Трамп впервые в лицо сказал Зеленскому о том, что тот играет с третьей мировой войной и текущий конфликт с Россией пора завершать, чтобы спасти жизни и перестать тратить огромные средства на поддержание кризиса.

Медведев подчеркнул, что слова Трампа можно считывать как крепкую затрещину Зеленскому.

«Лютая выволочка в Овальном кабинете. <…> Это полезно. Но мало — надо остановить военную помощь нацистской машине», — заключил зампред Совбеза РФ.

Ранее Зеленский досрочно покинул Белый дом. После этого стало известно, что сделку по редкоземельным металлам отменили. Позднее в своей соцсети Трамп заявил, что Украина не готова к мирным переговорам по урегулированию конфликта.