Медведев: Киев должен упасть в ноги США и готовиться к капитуляции

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевскому режиму следует «упасть в ноги» американскому президенту Дональду Трампу и готовиться к скорой капитуляции в украинском конфликте.

«У них (Киева-ред.) есть два пути. Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению войны. По сути — к капитуляции», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский предпочтет проверенный второй путь, в котором украинский лидер «достанет белый порошок, поделит его кредиткой и успокоится».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает присутствие Владимира Зеленского на переговорах об урегулировании украинского конфликта необязательным. По словам американского лидера, Зеленский является плохим переговорщиком из-за отсутствия весомых аргументов.