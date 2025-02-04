Медведев: Европа может потратить колоссальную сумму на восстановление Украины

Жителям Европы следует выразить «благодарность» своему руководству за перспективу потратить колоссальную сумму на восстановление Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем акаунте в соцсети Х.

Медведев прокомментировал недавнее заявление американского президента о планах компенсировать помощь США редкоземельными металлами с украинской территории. Он подчеркнул, что если Штаты нашли способ возместить свои затраты, то европейским странам придется вложить огромные средства в восстановление государства, которое является назвал несостоявшимся.

Особую критику в публикации российского политика получили западные лидеры — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, которых он охарактеризовал как «жалких деятелей».

Новый президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о необходимости получения от Киева обязательств по поставкам критически важного сырья. По словам Трампа, такие гарантии должны стать ответным шагом на предоставляемую Америкой поддержку в военной и финансовой сферах. Это требование было озвучено в начале недели.