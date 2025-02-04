«Еще вчера мы находились на пороге исторической развилки, когда две ведущие мировые державы могли бы урегулировать целый ряд очень серьезных проблем. И украинская проблема среди них не была первостепенной», — сказал Сипров.

Он добавил, что значительная часть условий инициативы об обмене американской военной помощи на добываемые на территории Украины полезные ископаемые представляется вполне выполнимой.

«На Украине разведаны и разрабатываются месторождения не только редкоземельных металлов, но и очень широкий спектр других рудных полезных ископаемых, таких как марганец, титан, вольфрам, а еще металлов, необходимых для современного металлургического производства и электронной промышленности. Речь идет не только о литии и не только о том месторождении на территории ДНР, которое сейчас перешло под контроль российских Вооруженных сил», — отметил политолог.

Сипров рассказал, что общие объемы разведанных полезных ископаемых на Украине оцениваются на сумму от 2 до 7, а то и до 15 трлн долларов. Причем речь идет исключительно о разведанных месторождениях и тех, что уже активно разрабатываются.

«Однако есть несколько очень существенных деталей, которые, пожалуй, определят ход дальнейших событий на украинском треке. И дело не только в поставках украинского сырья США в обмен на военную технику. Главное то, что на сегодняшний момент развилка пройдена, и исторический шанс, подчеркну, упущен», — поделился эксперт.

По его мнению, теперь сроки окончания конфликта зависят только от положения дел на фронте. Президент США Дональд Трамп отказался от возможности стать миротворцем, прекратить конфликт и «перезагрузить» российско-американские отношения, а решил поддержать киевский режим. Это значит, что «украинский вопрос» будет решать русский солдат, заключил Сипров.