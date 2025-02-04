Не стал миротворцем: зачем Трамп предложил помощь Киеву в обмен на ресурсы
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К сожалению, в США упустили исторический шанс выйти на процесс мирного урегулирования украинского конфликта с Россией, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
«Еще вчера мы находились на пороге исторической развилки, когда две ведущие мировые державы могли бы урегулировать целый ряд очень серьезных проблем. И украинская проблема среди них не была первостепенной», — сказал Сипров.
Он добавил, что значительная часть условий инициативы об обмене американской военной помощи на добываемые на территории Украины полезные ископаемые представляется вполне выполнимой.
«На Украине разведаны и разрабатываются месторождения не только редкоземельных металлов, но и очень широкий спектр других рудных полезных ископаемых, таких как марганец, титан, вольфрам, а еще металлов, необходимых для современного металлургического производства и электронной промышленности. Речь идет не только о литии и не только о том месторождении на территории ДНР, которое сейчас перешло под контроль российских Вооруженных сил», — отметил политолог.
Сипров рассказал, что общие объемы разведанных полезных ископаемых на Украине оцениваются на сумму от 2 до 7, а то и до 15 трлн долларов. Причем речь идет исключительно о разведанных месторождениях и тех, что уже активно разрабатываются.
«Однако есть несколько очень существенных деталей, которые, пожалуй, определят ход дальнейших событий на украинском треке. И дело не только в поставках украинского сырья США в обмен на военную технику. Главное то, что на сегодняшний момент развилка пройдена, и исторический шанс, подчеркну, упущен», — поделился эксперт.
По его мнению, теперь сроки окончания конфликта зависят только от положения дел на фронте. Президент США Дональд Трамп отказался от возможности стать миротворцем, прекратить конфликт и «перезагрузить» российско-американские отношения, а решил поддержать киевский режим. Это значит, что «украинский вопрос» будет решать русский солдат, заключил Сипров.