Президент США Дональд Трамп заинтересован в редкоземельных металлах Украины. Республиканец фактически предложил Киеву покупать военную помощь в обмен на ресурсы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС .

Ранее Трамп рассказал, что хотел бы продолжить оказывать военную помощь Украине в ответ на поставки в США редкоземельных элементов. Американский лидер отметил, что Вашингтон готов инвестировать в добычу украинских ресурсов.

Песков прокомментировал это заявление Трампа. По его словам, данное предложение означает, что Киев фактически будет покупать помощь — США не будут предоставлять ее на безвозмездной основе.

При этом Песков подчеркнул, что Вашингтону следует в целом прекратить оказывать любую помощь Украине. По его словам, это поспособствует завершению конфликта.