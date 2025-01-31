Медведчук: Зеленский подтвердил слова Путина о своей нелегитимности

Президент Украины Владимир Зеленский некомпетентно отреагировал на заявление российского лидера Владимира Путина о том, что он нелегитимен. Тем самым Зеленский признал свою нелегитимность, заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, сообщает РИА Новости .

Ранее Путин отметил, что Зеленский в данный момент — нелегитимный лидер Украины, который не имеет права подписывать какие-либо документы, в том числе касающиеся урегулирования конфликта на Украине. Российский президент добавил, что Зеленский даже не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с РФ, однако вести эти самые переговоры можно «с кем угодно».

Зеленский, как отметил Медведчук, «весьма некомпетентно» отреагировал на заявление Путина. Он назвал себя «сильным лидером», которого все боятся. По словам лидера движения «Другая Украина», это подтверждает нелегитимность украинского президента.

Политик считает, что именно Зеленский виноват в том, что «загнал страну в тупик невозможности» вести какие-либо переговоры и подписывать договоренности.

Кроме того, по словам Медведчука, украинские политики не поддерживают Зеленского, потому что тот «всех предал».