Президента Украины Владимира Зеленского обвели вокруг пальца: он из-за собственного невежества поверил в то, что его поддерживает американский сенатор Линдси Грэм*, рассказал глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом пишет ТАСС .

Зеленского обманули, воспользовавшись его плохими знаниями в сферах международного права, а также управления. Надеждой на то, что политика не обведут вокруг пальца, были заявления сенатора Грэма*. Его слова принимали за чистую монету, отметил Медведчук.

Политик отметил, что представители РФ официально не комментируют слова Грэма*. В стране понимают, что это наживка, на которую лучше не реагировать.

Медведчук добавил, что любые заявления иностранных политиков нужно считать собственной игрой, а не поддержкой Киева. До Украины западным государственным деятелям нет дела.

Ранее Медведчук заявил, что на Украине случился дефолт. Госдолг страны вырос до 181 млрд долларов, а 2 июня Киев не заплатил по кредитам.

*Внесен в РФ в реестр экстремистов и террористов.