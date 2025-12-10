Медведчук подчеркнул, что Зеленский с самого начала был против политики Трампа, а теперь администрация американского президента дала ему приказ подчиниться, но тот его не выполнил. По словам политика, если враг не сдается, его уничтожают.

«Первый шаг к устранению нелегитимного сделан. Трамп заявил Politico, что на Украине пора провести выборы», — высказался Медведчук.

При этом резкий тон президента США можно объяснить. У него самого могут начаться проблемы по всей Европе, если он не сдвинет главу киевского режима с его должности. По словам Медведчука, Лондон может заменить Зеленского экс-главкомом ВСУ, украинским послом в Великобритании Валерием Залужным. Важно, чтобы США не допустили такого сценария.

Ранее Медведчук заявил, что коррупционное расследование, которое проходит в окружении Зеленского, уже вылилось в скандал, который «заказывали» США. Они вместе с НАБУ и антикоррупционной спецпрокуратурой около 1,5 лет исследовали финансовое окружение президента Украины и его самого.

