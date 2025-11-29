Медведчук: расследование в окружении Зеленского заказывали США

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что коррупционное расследование, которое проходит в окружении украинского лидера Владимира Зеленского уже вылилось в скандал, который «заказывали» США, сообщает РИА Новости .

«Это же не такой скандал, который вылился наружу благодаря деятельности правоохранительной системы Украины. Это то, что заказывали американцы», — сказал Медведчук.

По его словам, США вместе с НАБУ и антикоррупционной спецпрокуратурой около 1,5 лет исследовали финансовое окружение президента Украины и его самого.

Он добавил, что в обнародованных НАБУ аудиозаписях по делу о коррупции на Украине, есть в том числе и записи разговора Зеленского.

НАБУ 10 ноября заявило о проведении одного из самых резонансных расследований военного времени — масштабной спецоперации «Мидас». Она направлена на разоблачение высокоуровневой коррупции в украинской энергетической сфере. Обыски проводились в том числе у совладельца компании «Квартал-95» Тимура Миндича, которого считают «кошельком» и близким другом Зеленского, а также «смотрящим» за энергетикой от Банковой. Скандал привел к увольнениям политиков первой величины, в том числе главы Минэнерго Украины. Также уволился глава офиса президента Андрей Ермак.

Ранее Медведчук сказал, что единственная перспектива благополучного будущего для жителей Украины заключается в интеграции с РФ.

