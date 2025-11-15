Единственная перспектива благополучного будущего для жителей Украины заключается в интеграции с Россией. Такое мнение высказал экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, пишет РИА Новости .

«Украинцы должны быть в составе России и с Россией. Вот это главная задача на сегодняшний день. Тогда им будет обеспечено нормальное будущее», — заявил Медведчук, высказываясь о возможности возвращения граждан, покинувших страну.

По словам политического деятеля, основная стратегическая задача общественного движения «Другая Украина» на данный момент заключается в том, что единственным способом обеспечить украинцам будущее, достойную жизнь является интеграция в состав Российской Федерации.

Политик отметил, что возвращение многих граждан на территорию Украины станет возможным лишь при условии смены политической системы и свержения «преступного режима».

