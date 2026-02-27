Медведчук: СБУ сотрудничает с администрацией Telegram

сегодня в 13:38

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мессенджер Telegram сотрудничает с СБУ, сообщает ТАСС .

«СБУ давно установила тесное сотрудничество с администрацией мессенджера Telegram и преступно проводит спецоперации против интересов пользователей», — заявил Медведчук.

Ранее появилась информация, что российские власти хотят полностью заблокировать Telegram в России в первых числах апреля. Два источника издания, близких к Кремлю, утверждают, что это решение окончательное.

Роскомнадзор не дал однозначного ответа на вопрос о возможной блокировке мессенджера. В ведомстве ответили, что им нечего добавить к раннее опубликованной официальной информации.

