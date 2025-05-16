Мединский словами Наполеона ответил на идею переговоров после перемирия

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле и помощник президента Владимир Мединский в эфире телепрограммы «60 минут» ответил тем, кто предлагал РФ вести консультации с Украиной только после заключения перемирия. Он процитировал французского императора Наполеона Бонапарта, говорившего, что «война и переговоры ведутся одновременно», сообщает РИА Новости .

В интервью журналисту и депутату Евгению Попову Мединский также напомнил о словах немецкого политика Отто фон Бисмарка. Германский госдеятель еще в XIX веке предостерегал тех, кто пытался обмануть русских, подчеркнул помощник президента.

«Он всегда говорил: „Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим“», — сказал Мединский.

Бисмарк также был послом в Санкт-Петербурге, знал русский язык и «прекрасно чувствовал Россию», отметил политик.

Журналист The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на источник сообщал, что на стамбульских переговорах Мединский заявил украинской делегации, что Россия не хочет воевать, но готова продолжать сражаться. Он провел исторические аналогии и задал украинцам вопрос: «Мы воевали со Швецией 21 год. А вы сколько готовы воевать?»