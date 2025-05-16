Economist: Мединский напомнил Киеву, что Россия вела войну со Швецией 21 год

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский напомнил киевским чиновникам, что страна воевала со Швецией 21 год. При этом боевых действий Москва не хочет, сообщает Baza .

Информированный источник рассказал журналисту The Economist Оливеру Кэрролу о деталях с переговорной площадки. Мединский якобы сказал, что РФ не хочет конфликта, но готова при необходимости вести боевые действия столько, сколько нужно.

«А вы сколько готовы?» — спросил глава российской делегации.

Переговоры между Москвой и Киевом состоялись в пятницу в турецком Стамбуле. Они длились около двух часов.