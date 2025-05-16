сегодня в 13:22

Мединский прибыл на переговоры с Украиной

Глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский прибыл на переговоры с представителями Украины в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости . До этого, по данным Reuters, руководитель команды РФ встретился с американскими переговорщиками.

Изначально переговоры России и Украины планировалось провести 15 мая. Позже их решили перенести на пятницу, 16 мая.

На российско-украинских консультациях также поприсутствуют представители США и Турции, заявляли власти стран.

По словам Мединского, нынешние переговоры Москвы и Киева являются продолжением мирного процесса, прерванного в первый год СВО. Во время консультаций в Стамбуле российские переговорщики также готовы обсуждать компромиссы, заявлял помощник президента.