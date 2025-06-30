Помощник президента России, глава делегации РФ на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что на Украине сегодня действует жесточайшая цензура, сообщает ТАСС .

Он отметил, что из-за этого возникает риск расправ над школьниками, изучающими российский исторический контент. Поэтому, по его словам, рекомендовать им его изучение в настоящее время опасно.

«Я не возьму на себя моральную ответственность призывать украинских школьников читать российские ресурсы, чтобы местные бандиты, воспользовавшись этим, потом расправились с подростком или его родителями», — заявил Мединский.

Также он отметил, что обеспечить выполнение всех целей спецоперации, поставленных президентом, — это самый лучший вариант.

Киев заявил о том, что РФ якобы передала трупы своих солдат, переодетых в форму ВСУ. На Украине просто используют методичку, по которой их учили старшие товарищи, сообщил ранее помощник президента России и глава переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.