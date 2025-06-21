Киев заявил о том, что РФ якобы передала трупы своих солдат, переодетых в форму ВСУ. На Украине просто используют методичку, по которой их учили старшие товарищи, заявил помощник президента России и глава переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский. Об этом сообщает РБК .

Киев вернул Москве якобы тело бойца ВС РФ, выданного за украинского. Как доказательство был передан его военный билет старого образца. Однако он практически нигде не используется. Скорее всего, труп Украина просто подобрала на поле боя, сказал помощник президента.

По словам Мединского, Россия следует достигнутым в Стамбуле договоренностям по обмену пленными и телами бойцов.

По данным источника РБК в переговорной группе, труп бойца передали Украине после репатриации в конце зимы. Его не смогли опознать. У мужчины при себе не было военного билета.

Киев, в свою очередь, вернул тело Москве. После этого труп выдали якобы за подмененный.