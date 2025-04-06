Матвиенко раскрыла, кто подводит мир к краю пропасти
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Государства Европы, устроившие две мировые войны, опять подводят планету к краю пропасти. Об этом заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза, сообщает ТАСС.
Заложниками политики европейских государств оказался ряд развивающихся стран. Причина в том, что ограничения и нарушения цепочек поставок оказывают негативное влияние на экономику всего мира. Еще они ухудшают продовольственную ситуацию, отметила сенатор.
Матвиенко считает опасным, что некоторые страны используют террористические организации в собственных геополитических целях.
По ее мнению, взаимодействие с террористами может привести к трагедии.
Ранее сообщалось, что в ФРГ в сентябре пройдут учения по отработке сценария «нападения России».