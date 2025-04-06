Bild: в ФРГ в сентябре будут учения по отработке сценария «атаки России» Политика сегодня в 08:56 Фото - © U.S. Army Europe/Wikipedia.org

Вооруженные силы Германии организуют в сентябре крупные военные учения, во время которых привлекут бойцов НАТО. Они отработают сценарий «возможной атаки России», в маневрах поучаствуют до 800 тыс. солдат, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Bild.

Учения будут называться Red Storm Bravo. Они начнутся 25 сентября. Возможный сценарий — атака РФ на Запад. Во время учений отработают скоростную переброску солдат Североатлантического альянса на территорию Польши, Латвии, Литвы, Эстонии. Во время Red Storm Bravo планируют отработать перемещение солдат по населенному пункту, оказание медпомощи, эвакуацию раненых, применение вертолетов. Ранее учения НАТО Dacian Spring 25, которые запланировали в Румынии на май 2025 года, пришлось перенести из-за плохого состояния дорог и мостов.