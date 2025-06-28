Матвиенко: отношения между РФ и ЕС через некоторое время наладятся

Отношения между РФ и государствами ЕС через некоторое время восстановятся. Но с такой инициативой не должна выступать Россия, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости .

28 июня она встретилась с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд памяти». На мероприятии Матвиенко напомнила, что не РФ разорвала связи с ЕС. Это Евросоюз пошел на такой шаг в «угаре русофобства».

Председатель Совфеда считает, что отношения между РФ, ЕС и иными государствами восстановятся. Страны — соседи, которые живут на одном континенте. Им никуда друг от друга не удастся деться.

«Но не мы начинали, и не мы будем проявлять инициативу», — заключила Матвиенко.

Ранее председатель Совфеда заявила, что государства Европы, которые устроили две мировые войны, снова подводят мир к краю пропасти. Заложниками политики стран ЕС оказались некоторые развивающиеся страны.