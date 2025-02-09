Маск заявил, что Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд неизвестным лицам
Предприниматель Илон Маск заявил, что Министерство финансов США ежегодно выплачивает пособия на сумму 100 млрд долларов неизвестным лицам, сообщает RT.
Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) отметил, что что эти деньги выплачиваются лицам, у которых нет личного номера социального страхования или временного документа, удостоверяющего личность.
«Если это правда, то это крайне подозрительно», — написал он в соцсети X.
Ранее сообщалось, что близкий к Илону Маску чиновник департамента эффективности государственного управления (DOGE) Том Краузе будет контролировать министерство финансов США.