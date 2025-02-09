Маск заявил, что Минфин США ежегодно выплачивает $100 млрд неизвестным лицам

сегодня в 05:19

Предприниматель Илон Маск заявил, что Министерство финансов США ежегодно выплачивает пособия на сумму 100 млрд долларов неизвестным лицам, сообщает RT .

Глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) отметил, что что эти деньги выплачиваются лицам, у которых нет личного номера социального страхования или временного документа, удостоверяющего личность.

«Если это правда, то это крайне подозрительно», — написал он в соцсети X.

Ранее сообщалось, что близкий к Илону Маску чиновник департамента эффективности государственного управления (DOGE) Том Краузе будет контролировать министерство финансов США.