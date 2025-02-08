Маск через союзника в DOGE может контролировать американский бюджет

Близкий к Маску чиновник возьмет под контроль 5 трлн долларов Минфина США

Близкий к Илону Маску чиновник департамента эффективности государственного управления (DOGE) Том Краузе будет контролировать министерство финансов США, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.