Маск через союзника в DOGE может контролировать американский бюджет
Близкий к Маску чиновник возьмет под контроль 5 трлн долларов Минфина США
Близкий к Илону Маску чиновник департамента эффективности государственного управления (DOGE) Том Краузе будет контролировать министерство финансов США, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.
Том Краузе получит должность фискального помощника министра, утверждает издание.
«Позиция даст Краузе контроль над системой министерства финансов, ответственной за выделение более 5 триллионов долларов ежегодных платежей», — указано в публикации.
Ранее Маск сократил расходы госбюджета США на финансирование ряда американских изданий.