Илон Маск лишил американские газеты государственного финансирования

Politico, The New York Times и Associated Press больше не финансируются властями

Власти Соединенных Штатов прекратили финансовую поддержку газет Politico, The New York Times и агентства Associated Press. К дорогостоящим подпискам этих изданий были подключены различные ведомства правительства, сообщает «Царьград» .

Миллиардер Илон Маск, который руководит ведомством по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), объявил в социальных сетях о завершении многомиллионных субсидий от американских властей для изданий Politico, The New York Times и Associated Press.

Министерства США тратили огромные суммы на подписки, причем ежегодная подписка на Politico обходилась в 8 миллионов долларов. По сути, эти издания финансировались за счет государственного бюджета.

Ранее Илон Маск, вступивший в должность главы департамента по повышению эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE) во время президентства Дональда Трампа, высказывал негативное мнение о госсубсидиях для СМИ.