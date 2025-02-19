Маск высказался о предпочтениях Зеленского
Маск: Зеленский не хочет мира, он хочет денег
Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением, что Владимир Зеленский предпочитает деньги мирным переговорам.
Маск поставил эмодзи «100%» под записью в соцсети Х, которая гласит: «Зеленский не хочет мира, он хочет денег».
Ранее президент США Дональд Трамп призвал провести выборы на Украине, отметив, что Зеленского поддерживает 4% избирателей страны.
При этом Трамп заявил, что Зеленский не знает, где находится половина средств, выделенных Вашингтоном Киеву.