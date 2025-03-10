Маск: США нет смысла платить за защиту Европы

Американский предприниматель и государственный функционер Илог Маск призвал к выходу США из НАТО, чтобы не финансировать военные расходы на оборону Европы, пишет ТАСС .

Маск в соцсети Х прокомментировал запись одного из пользователей, который высказал мнение о необходимости США покинуть Североатлантический альянс.

«Нам по-настоящему стоит это сделать. Для Америки нет никакого смысла платить за защиту Европы», — написал куратор ведомства по повышению эффективности административных органов США.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал мнение, что в случае конфликта европейские военные не придут на помощь Вашингтону. При этом имеют именно Белый дом финансирует большую долю расходов блока, в то время как американские союзники не планируют повышать оборонные расходы.