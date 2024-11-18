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Маск предупредил о зеркальном ответе Москвы на удары вглубь России

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил опасения в связи с решением США разрешить Киеву наносить удары по территории РФ с использованием дальнобойных ракет ATACMS, пишет РИА Новости .

«Проблема в том, что Россия ответит зеркально», — написал он в соцсети X.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.

Как пишет агентство Reuters, Киев может нанести удары по территории России с помощью дальнобойного оружия в ближайшие дни.