Маск после дебатов предположил, что США никто не управляет

Американский миллиардер Илон Маск после предвыборных дебатов между президентом США Джо Байденом и бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом отметил, что Соединенными Штатами никто не управляет, сообщает РИА Новости .

«Может быть, никто», — написал Маск в соцсети под публикацией бывшего кандидата в президенты США Вивека Рамасвами. В ней он написал, что что «Байден на самом деле не управляет страной, и появляется вопрос: кто управляет?»

Ранее Маск заявил, что в предвыборных дебатах в США победили мемы.

Дебаты между демократом Байденом и республиканцем Трампом состоялись в ночь на 28 июня. После них Сеть начали заполонять мемы. Нынешнего главу США сравнивали с Мистером Бернсом из мультсериала «Симпсоны».