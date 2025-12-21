Маск поддержал главу разведки США в ее критике «глубинного государства»
Американский предприниматель Илон Маск публично поддержал заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард о том, что представители «глубинного государства» и связанные с ними СМИ пытаются подорвать усилия президента Дональда Трампа по достижению мира на Украине, сообщает РИА Новости.
Ранее Габбард в социальной сети X опровергла распространяемые сообщения о том, что американское разведывательное сообщество верит в намерение России завоевать Европу, назвав такие утверждения ложью и пропагандой.
Маск прокомментировал ее публикацию кратко: «Именно».
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что «глубинное государство» пытается спровоцировать Третью мировую войну.
