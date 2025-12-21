Маск поддержал главу разведки США в ее критике «глубинного государства»

Американский предприниматель Илон Маск публично поддержал заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард о том, что представители «глубинного государства» и связанные с ними СМИ пытаются подорвать усилия президента Дональда Трампа по достижению мира на Украине, сообщает РИА Новости.