Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что «глубинное государство» пытается спровоцировать Третью мировую войну, разжигая антироссийскую паранойю в Великобритании и Евросоюзе, сообщает газета «Известия» .

Так он прокомментировал в соцсети X недавнее заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард, которая обвинила агентство Reuters в распространении ложной информации о намерениях России.

По словам Дмитриева, Габбард не только указала на роль администраций Барака Обамы и Джо Байдена в запуске так называемой «российской аферы», но и, по его мнению, разоблачила действия военной машины «глубинного государства».

Ранее Тулси Габбард назвала ложью и пропагандой публикацию Reuters, в которой утверждалось о якобы существующем у президента России Владимира Путина плане по захвату всей Украины и части Европы.

Она подчеркнула, что, согласно оценкам американской разведки, Россия стремится избежать более масштабного конфликта с НАТО и не располагает возможностями для такого завоевания.

