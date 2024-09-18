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Mash: российская армия прошла еще 5 км в ходе контрнаступления в Курской области

В ходе контрнаступления в Курской области ВС РФ прошли еще 5 км. Российская армия движется в направлении Суджи, сообщает Mash .

По данным Telegram-канала, активное сражение идет на западе села Николаево-Дарьино в Суджанском районе. В результате ВСУ оставляют свои позиции.

Отмечается, что также за неделю ВС РФ уничтожили две понтонные переправы, устроенные ВСУ в Курской области.

Кроме того, ночью диверсионная группа противника, состоящая из 50 человек, на трех боевых бронированных машинах «Козак» попыталась проникнуть на территорию РФ в районе села Волфино Глушковского района. Ее встретили вооруженные пограничники, на помощь которым пришли самолеты.

В результате противник оказался в «огневом мешке», после чего отступил с большими потерями. Российские войска не допустили прорыва.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли более 400 бойцов на курском направлении за сутки. Также были уничтожены 23 единицы бронетехники противника.