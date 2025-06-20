Мария Захарова: ядерная угроза висит над Каспием

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что над Каспийским морем нависла реальная угроза ядерного удара. По ее словам, Россия делает все, чтобы избежать этого, сообщает ТАСС .

«Над Каспием висит ядерная угроза, РФ делает все, чтобы вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло переговоров», — сказала Захарова.

Она отметила, что вооружение силы Израиля наносят удары по мирной ядерной инфраструктуре Ирана. Также дипломат добавила, что позиция западных СМИ о ситуации на Ближнем Востоке вызывает у нее непонимание.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия очень отрицательно относится к возможной ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Москва осудит его убийство, если оно произойдет.