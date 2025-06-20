Песков: РФ отрицательно относится к возможной ликвидации лидера Ирана Хаменеи
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия очень отрицательно относится к возможной ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Москва осудит убийство, если оно произойдет, сообщает «Царьград».
«Очень отрицательно, мы это решительно осудим», — заявил Песков в интервью Sky News.
По словам пресс-секретаря президента России, участие США в ирано-израильском конфликте приведет к усилению экстремистских сил Исламской республики. Он подчеркнул, что иранское общество хорошо консолидировано.
«Те, кто говорит об этом (вмешательстве США — ред.), должны иметь в виду, что они откроют ящик Пандоры», — заключил Песков.
Ранее во время общения с журналистами президент России Владимир Путин категорически отказался рассматривать гипотетическую ситуацию возможного устранения Хаменеи. Он сказал, что даже не хочет обсуждать этот вопрос.