Песков: РФ отрицательно относится к возможной ликвидации лидера Ирана Хаменеи

сегодня в 11:05

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия очень отрицательно относится к возможной ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Москва осудит убийство, если оно произойдет, сообщает «Царьград» .

«Очень отрицательно, мы это решительно осудим», — заявил Песков в интервью Sky News.

По словам пресс-секретаря президента России, участие США в ирано-израильском конфликте приведет к усилению экстремистских сил Исламской республики. Он подчеркнул, что иранское общество хорошо консолидировано.

«Те, кто говорит об этом (вмешательстве США — ред.), должны иметь в виду, что они откроют ящик Пандоры», — заключил Песков.

Ранее во время общения с журналистами президент России Владимир Путин категорически отказался рассматривать гипотетическую ситуацию возможного устранения Хаменеи. Он сказал, что даже не хочет обсуждать этот вопрос.