Путин отказался обсуждать гипотетический сценарий ликвидации лидера Ирана

«Я даже обсуждать это не хочу»: Путин о возможности устранения Хаменеи

Во время общения с журналистами президент России Владимир Путин категорически отказался рассматривать гипотетическую ситуацию возможного устранения верховного лидера Ирана Хаменеи.

«Я даже обсуждать это не хочу», — заявил российский лидер.

Иран не проявил интереса к предложению России создать систему противовоздушной обороны. Все ограничилось локальными поставками систем ПРО, добавил российский лидер.

Ранее президент России уже высказывался по ситуации на Ближнем Востоке, призывая к деэскалации напряженности меэжу Израилем и Ираном.