Путин отказался обсуждать гипотетический сценарий ликвидации лидера Ирана
«Я даже обсуждать это не хочу»: Путин о возможности устранения Хаменеи
Во время общения с журналистами президент России Владимир Путин категорически отказался рассматривать гипотетическую ситуацию возможного устранения верховного лидера Ирана Хаменеи.
«Я даже обсуждать это не хочу», — заявил российский лидер.
Иран не проявил интереса к предложению России создать систему противовоздушной обороны. Все ограничилось локальными поставками систем ПРО, добавил российский лидер.
Ранее президент России уже высказывался по ситуации на Ближнем Востоке, призывая к деэскалации напряженности меэжу Израилем и Ираном.