Манифестанты на Украине потребовали отмены мобилизации

Улицы Киева, Днепра и Львова вновь заполонили протестующие после решения Владимира Зеленского продлить военное положение и мобилизацию до 5 ноября, сообщает РИА Новости .

В отличие от предыдущих акций, где главным требованием была отмена спорного закона, теперь участники митингов вышли с резкой критикой армейского руководства и призывной политики.

Особенно жёсткая сцена разыгралась в Киеве, где среди митингующих оказалась нардеп Мария Безуглая, ранее голосовавшая за закон против НАБУ. Когда она попыталась выступить с требованием отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, толпа встретила её агрессивно — в политика полетели оскорбления, а один из протестующих плюнул ей в лицо.

Ранее сообщалось о признании ВСУ провалов на пяти участках фронта.