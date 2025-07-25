Украинское командование забило тревогу после заседания ставки

Сырский признал критическое положение ВСУ на пяти направлениях
Спецоперация

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на экстренном заседании ставки верховного главнокомандования констатировал катастрофическое развитие ситуации на фронте, сообщает ТАСС.

В официальном Telegram-канале Генштаба ВСУ перечислены пять наиболее проблемных направлений, где украинские войска теряют позиции под натиском российских сил.

Особую тревогу у киевского командования вызывает покровское направление в Донецкой области, где российские войска усиливают натиск в районе Красноармейска. Не менее сложная обстановка сложилась на новопавловском (стык ДНР и Днепропетровской области), северослобожанском (Сумская область), добропольском и лиманском направлениях.

Ране депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о начале неконтролируемого развала линии фронта и больших потерях ВСУ.