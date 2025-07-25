В официальном Telegram-канале Генштаба ВСУ перечислены пять наиболее проблемных направлений, где украинские войска теряют позиции под натиском российских сил.

Особую тревогу у киевского командования вызывает покровское направление в Донецкой области, где российские войска усиливают натиск в районе Красноармейска. Не менее сложная обстановка сложилась на новопавловском (стык ДНР и Днепропетровской области), северослобожанском (Сумская область), добропольском и лиманском направлениях.

Ране депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о начале неконтролируемого развала линии фронта и больших потерях ВСУ.