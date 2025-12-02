Депутат Колесник: ЕС может получить от России еще один урок в случае войны

Член комитета Государственной думы по обороне, ветеран спецназа Андрей Колесник заявил, что в случае войны России с Евросоюзом страна способна «преподать еще один урок», сообщает Общественное Телевидение России .

«Еще один (урок — ред.) получит (ЕС — ред.), но вряд ли они поймут, что они его получили, потому что Европа может и исчезнуть с карты. Останется пустыня, название мы ей придумаем. <…> Так что реагируем, конечно», — сказал парламентарий.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на мероприятии в Жамбеке рассказал о подготовке Европы к войне с Россией. Ее якобы могут объявить уже в 2030 году, а полной боеготовности ЕС достигнет уже к 2029 году. Сийярто также призвал избирателей поучаствовать в выборах в Венгрии в 2026 году, чтобы не допустить войну в середине XXI века.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин назвал смешными подозрения европейских политиков в милитаристских целях России.

