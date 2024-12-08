Малайзия приняла предложение стать партнером БРИКС

Посол страны в Москве Чеонг Лун Лай сообщил, что Малайзия получила официальное пригласительное письмо в середине ноября.

«И мы ответили России, которая является председателем в БРИКС, что мы согласны стать частью этого объединения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что БРИКС поднимал вопрос о создании единой валюты по инициативе одной из стран-участниц, но на данный момент пока никакого решения в этом направлении принято не было, об этом сообщил заявил глава Резервного банка Индии (Центробанк — ред.) Шактиканта Дас.