Макрон заявил, что не знал о приезде Дурова во Францию

Французский лидер Эмманюэль Макрон сделал заявление, что не знал о прибытии в страну основателя Telegram Павла Дурова, пишет ТАСС .

Кроме того, Макрон отметил, что не планировал организовывать с ним встречу.

Ранее СМИ сообщили, что французская прокуратура не уведомляла МИД страны, а также президента Эммануэля Макрона о намерении задержать предпринимателя Павла Дурова по факту его прибытия в аэропорт Парижа.

Дуров уже был освобожден после заседания суда, но отказался общаться с прессой. Он спешно сел в частный автомобиль и уехал в неизвестном направлении.