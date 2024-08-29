Президент Франции Макрон не знал о намерении прокуратуры задержать Павла Дурова

Reuters: МИД Франции и президент Макрон не знали об ордере на арест Павла Дурова

СМИ сообщили, что французская прокуратура не уведомляла МИД страны, а также президента Эммануэля Макрона о намерении задержать предпринимателя Павла Дурова по факту его прибытия в аэропорт Парижа, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, расследование прокуратуры Франции не имеет никакой связи с США. Французское надзорное ведомство перед активацией ордера также не сообщало об этом и самому Дурову, он не знал, что его планируют задержать.

Ранее сообщалось, что после своего задержания Павел Дуров попросил сообщить об этом французскому миллиардеру Ксавье Ньелю, который считается приближенным к Макрону лицом.

Дуров после освобождения из зала суда отказался общаться с прессой. Он спешно сел в частный автомобиль и уехал в неизвестном направлении.